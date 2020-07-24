Массовая драка армян и азербайджанцев в Москве закончилась задержаниями и уголовными делами
Посол Армении назвал беспорядки на юго-востоке столицы организованной провокацией.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла на юго-востоке Москвы в ночь на 24 июля. Видео с места происшествия появились в сети.
Беспорядки начались на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара примерно в 23 часа. Как сообщает ФАН, здесь азербайджанцы искали в потоке автомобили с армянскими номерами, останавливали их и били как сами машины, так и водителей. Лица нападавшие скрывали под медицинскими масками. Такие действия спровоцировали массовую драку, участие в которой приняли несколько десятков человек кавказской внешности.
Кроме нее, той же ночью произошел погром в одном из ресторанов на Братиславской улице. Вооруженные бандиты, предположительно из армянской национальности, ворвались в заведение, начали все крушить, угрожать персоналу и посетителям, после чего похитили из кассы 50 тысяч рублей и скрылись.
В сообщении на сайте МВД говорится, что в общей сложности полицейские и бойцы Росгвардии задержали по подозрению в участии в массовой драке и погроме кафе более 25 человек. Возбуждены два уголовных дела: за хулиганство (213 УК РФ) и разбой (162 УК РФ). Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Произошедшее прокомментировал посол Армении в РФ Вардан Тоганян. Он считает беспорядки на юго-востоке Москвы «организованной провокацией». По словам дипломата, в ней участвовали «очень хорошо организованные» и вооруженные банды. Тоганян выразил уверенность, что к произошедшему причастна азербайджанская сторона, а также призвал соотечественников не терять бдительность и не поддаваться на провокации.
Стычки между армянами и азербайджанцами в Москве можно объяснить эскалацией конфликта на границе Армении и Азербайджана. 12 июля там начались боестолкновения, которые несколько раз останавливались, а затем начинались вновь.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее ситуацию на границе двух стран обсудил с Совбезом президент РФ Владимир Путин. На заседании внимание было акцентировано на необходимости обеспечить режим прекращения огня.
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