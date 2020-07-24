Что ждет российских туристов, решившихся на поездку за рубеж?

Запуск международного авиасообщения с 1 августа не приведет к ажиотажу среди туристов. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал директор по теме международного авиасообщения объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. Он убежден, что людям потребуется время для психологической адаптации к новым условиям путешествий.

«Все-таки не будет лавинообразного спроса, и мы должны это понимать. Потому что часть туристов уже перестроилась на внутренний рынок, особенно в свете последних программ. Часть людей у нас достаточно боязно относится к любым перемещениям, не только за рубеж. И здесь необходимо время для некой психологической адаптации, чтобы вернуться и воспринимать ситуацию сегодняшнего дня по-новому. Поэтому я не ожидаю супер лавинообразных процессов, таких, что яблоку будет негде упасть», — сказал эксперт.

Также он рассказал, к чему следует готовиться тем, кто все-таки поспешит полететь в другие страны при первой возможности. Он обратил внимание, что соблюдение эпидемиологических ограничений и требований будет на всех этапах путешествия.

«Турагентству надо понимать, что говорить туристу, чтобы он был готов. Первое — на стадии полета, второе — на стадии пребывания в третьей стране. И третье, на стадии возвращения. Это три момента, которые сегодня значительно влияют и меняют ситуацию от привычной. Должно быть четкое понимание, что те пассажиры, которые захотят пройти экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту, не должны будут приезжать за час или за два — им придется приезжать раньше, чтобы последовательно пройти все процедуры, которые будут требоваться от них», — заметил Осауленко.

При этом он отметил, что и туроператоры, и сами путешественники уже готовы к открытию границ. По его словам, желающие отдохнуть хоть в остаток лета за рубежом, уже «на низком старте».

С 1 августа принято решение возобновить выполнение международных рейсов в и из России. Соответствующее распоряжение, как писал 5-tv.ru, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.