«В балаклаве и шляпе»: в сети обсуждают сомнительный образ Натальи Подольской
Певица показала наряд из своего последнего скандального клипа.
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Новый клип Натальи Подольской на песню «Плачь» всколыхнул фанатов. В нем жена Владимира Преснякова собственноручно обстригла свои шикарные рыжие волосы, а затем и вовсе побрилась налысо. Стрижка под мальчика оказалась париком, но ажиотажа у публики певица добилась.
После выхода клипа, певица продолжает подогревать интерес фанатов к собственной персоне. Сегодня она предложила на обсуждение подписчикам в Instagram один из образов, который использовался в ролике. Наряд вызвал у фолловеров такую же неоднозначную реакцию, как и сам клип.
Большинство фанатов восхитились стильным total look в духе британской королевской семьи. Также пользователи заметили, как хитро певица обыграла злободневную тему пандемии, дополнив образ балаклавой.
Но нашлись и те, кому сочетание шляпы с широкими полями и лыжной маски показалось неуместным и даже безвкусным. Выбор фона для фотографии смутил читателей микроблога еще больше.
«Крутая раритетная машина, но почему сзади вагоны?»
«Контейнеры на фоне класс!» — иронизировали подписчики.
Однозначную положительную реакцию, особенно у мужской аудитории, вызвали только кадры из клипа, где Подольская снялась обнаженной в душе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем сравнили изменившуюся до неузнаваемости Наталью Подольскую.
Читайте также
77%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?