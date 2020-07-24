«В балаклаве и шляпе»: в сети обсуждают сомнительный образ Натальи Подольской

Новый клип Натальи Подольской на песню «Плачь» всколыхнул фанатов. В нем жена Владимира Преснякова собственноручно обстригла свои шикарные рыжие волосы, а затем и вовсе побрилась налысо. Стрижка под мальчика оказалась париком, но ажиотажа у публики певица добилась.

После выхода клипа, певица продолжает подогревать интерес фанатов к собственной персоне. Сегодня она предложила на обсуждение подписчикам в Instagram один из образов, который использовался в ролике. Наряд вызвал у фолловеров такую же неоднозначную реакцию, как и сам клип.

Instagram @nataliapodolskaya

Большинство фанатов восхитились стильным total look в духе британской королевской семьи. Также пользователи заметили, как хитро певица обыграла злободневную тему пандемии, дополнив образ балаклавой.

Но нашлись и те, кому сочетание шляпы с широкими полями и лыжной маски показалось неуместным и даже безвкусным. Выбор фона для фотографии смутил читателей микроблога еще больше.

«Крутая раритетная машина, но почему сзади вагоны?»

«Контейнеры на фоне класс!» — иронизировали подписчики.

Однозначную положительную реакцию, особенно у мужской аудитории, вызвали только кадры из клипа, где Подольская снялась обнаженной в душе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем сравнили изменившуюся до неузнаваемости Наталью Подольскую.