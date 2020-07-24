Получить гражданство РФ стало проще
В силу вступил закон, дающий значительные послабления в процедуре получения гражданства.
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Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Теперь, чтобы получить российский паспорт, не требуется отказываться от гражданства другой страны. Кроме того, необязательно жить в стране не менее трех лет, как того требовалось раньше. Предоставлять данные о доходах тоже не придется.
Речь идет об иностранцах, находящихся в браке с россиянином, лицах, имеющих гражданство бывших советских республик, а также иностранцах, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает в России.
Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии достаточно действующего вида на жительство при подаче заявления на получение российского паспорта.
К слову, в середине июня срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство был сокращен с шести до трех месяцев.
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