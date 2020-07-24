Саркози устроил битву взглядов с Путиным из-за последней шоколадки на саммите G8

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Игорь Рязов
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Бывший президент Франции считает, что в споре за последний кусочек десерта не может быть проигравших.

Саркози устроил битву взглядов с Путиным из-за последней шоколадки на саммите G8

Фото: ТАСС / Астахов Дмитрий

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал, что устроил битву взглядов с президентом РФ Владимиром Путиным во время их первой встречи в 2007 году. Из его мемуаров под названием «Время бурь» следует, что причиной противостояния стала последняя шоколадка.

Встреча глав государств состоялась на саммите G8 в Хайлигендамме. Саркози рассказал, что сидел тогда между Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Между всеми лидерами организаторы саммита поставили тарелочки с шоколадом. По воспоминаниям бывшего президента Франции, десерт пришелся по вкусу и ему, и российскому президенту. Они оба угощались шоколадом, пока на тарелке не остался последний кусочек. В итоге Путин и Саркози одновременно протянули к нему руки.

«Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших. Мы пришли к согласию, оставив в покое последний кусочек шоколада и отодвинув упомянутую тарелку», — пишет бывший французский лидер.

Саркози утверждает, что его российский коллега «много смеялся» по данному поводу. Это позволило «расколоть лед в их отношениях». Экс-президент Франции добавил, что ему было легко разговаривать с Путиным, назвав его приятным и вежливым собеседником, склонным к улыбкам и смеху.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом гастрономическом курьезе с влиятельными политиками: повар премьер-министра Израиля оскорбил главу Японии, подав тому десерт в обуви.

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