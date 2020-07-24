Суд отказался отправлять в СИЗО подозреваемую в жестоком убийстве доцента ВГИКа

Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Шур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работников суда.

«Суд учел возраст и наличие заболеваний у Лилии Войтюховской, подозреваемой в убийстве доцента ВГИКа, отклонил ходатайство СК о помещении Войтюховской в СИЗО и отправил ее под домашний арест до 19 сентября», — передает агентство.

Как сообщал 5-tv.ru, тело 90-летней преподавательницы ВГИКа Иды Шур с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 19 июля в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. По факту убийства возбудили уголовное дело (часть первая статьи 105 УК РФ).

Подозреваемую в совершении преступления задержали 22 июля. Ею оказалась пожилая женщина 1951 года рождения. На вопросы корреспондента о том, признает ли она свою вину, подозреваемая ответила отрицательно.