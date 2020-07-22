Подозреваемая в жестоком убийстве доцента ВГИКа задержана в Москве

На западе Москвы задержана подозреваемая в жестоком убийстве 90-летней доцента ВГИКа Иды Шур.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ближайшее время следователи намерены предъявить задержанной обвинения и передать дело в суд для избрания меры пресечения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, доцент Всероссийского государственного института кинематографии 90-летняя Ида Шур была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Преступление было совершено несколько дней назад. Тревогу забила подруга пенсионерки, когда та перестала выходить на связь. Следователи не исключают, что женщину убили грабители или черные риелторы.