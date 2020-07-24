Мама актрисы Ирины Цывиной скончалась из-за злоупотребления спиртными напитками. Об этом со ссылкой на подругу заслуженной артистки России и вдовы Евгения Евстигнеева пишет «Собеседник».

«Подобная проблема была у мамы Иры, тети Лили, которая тоже ушла рано. Личное одиночество привело к алкоголю. Тети Лили не стало, когда нам было лет 25-26. Красивая женщина начала выпивать и рано скончалась», — рассказала подруга Цывиной.

По ее словам, Лиля-Антонина не злоупотребляла спиртным, пока воспитывала дочь. Сорвалась она, когда Ирина выросла и уехала в Москву. Будущая актриса всегда восхищалась своей матерью.

«Ира обожала тетю Лилю, восхищалась своей мамой. Ирка переживала за маму, что та одинока. Все наши разговоры сводились к тете Лиле. „Светка, — говорила она мне, — посмотри, какая моя мама красивая, она достойна другой жизни“. Эта тема была у нас постоянно», — добавила подруга актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому досталось многомиллионное наследство Ирины Цывиной. Актриса умерла, не оставив завещания, что привело к имущественным спорам между ее детьми.