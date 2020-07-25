Стюардессы рассказали правила выживания при экстренной посадке

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Марина Неруцких
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Эту информацию не доносят до пассажиров, когда объясняют принципы безопасности при полете.

Стюардессы рассказали правила выживания при экстренной посадке

Фото: ТАСС / Christian Charisius

Бортпроводники анонимно на форуме Reddit поделились информацией, способной спасти жизни пассажиров при чрезвычайном происшествии. Советы собрал портал Express. Издание уточняет, что об этом не рассказывают во время объяснения правил безопасности полета. Так, стюардесса посоветовала путешественникам по спинкам сидений сосчитать количество рядов, отделяющих их ближайшего аварийного люка. Эта информация окажется полезной, например, при задымлении салона, когда пассажиру придется вслепую пробираться к спасительному выходу.

«Когда заходите в салон самолета, посмотрите, сколько рядов от вас до аварийного выхода. Возможно, что при экстренной посадке вы не сможете увидеть его. Но посчитав кресла заранее, сможете добраться до двери быстрее, чем если искать ее вслепую», — сказал изданию один из членов экипажа.

Между тем еженедельник The Economist подсчитал, что вероятность попадания в авиакатастрофу составляет один шанс на 5,4 миллиона. А по данным flyfright.com, из тех несчастных случаев, которые произошли, 98,6% не имели смертельных исходов. Потому переживать перед взлетом не стоит. Однако, чтобы разбираться насколько штатно происходящее на борту самолета, необходимо обратить внимание на поведение бортпроводников. При обычной турбулентности или полете под наклоном при развороте стюарды будут вести себя спокойно. А вот если бортпроводники быстро передвигаются по салону или напряжены, то вероятно, происходит что-то из ряда вон выходящее.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых минут после жесткой посадки самолета под Тверью.

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