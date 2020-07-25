«Я не монашка»: Самбурская рассказала, когда готова раздеться догола перед камерой

Настасья Самбурская назвала условие, при котором готова раздеться догола на камеру. Актриса часто украшает обложки мужских журналов и принимает участие в откровенных фотоссесиях, однако до сих пор ни разу не обнажалась полностью.

Как сообщила Самбурская в интервью для YouTube-шоу «Макарена» она не отказывается от предложений принять участие в смелых фотоссесиях, потому что в данный момент может похвастаться прекрасной формой. По ее словам, ей хочется запечатлеть свое тело, пока оно «молодое и не обрюзгшее».

«В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы», — заявила звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @maximmagazinerussia ожидайте выхода, мальчики и девочки 🤤 Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 9 Фев 2020 в 5:02 PST

Вместе с тем девушка поведала, что на тотальное раздевание готова только в том случае, если ей предложат сняться в фильме, в котором откровенная сцена будет оправдана.

«Если в фильме действительно будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, я ее покажу. Мне пока просто никто этого не предлагал», — сказала она.

Она также выразила свое несогласие с тем, что в мужских журналах нужно показывать все и сразу. По ее словам, исключение она готова сделать только для своего мужчины и искусства.

«Мое тело — мое дело. Хочу — показываю сиськи, не хочу — не показываю», — отрезала Самбурская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настасья Самбурская удивила публику новым образом.