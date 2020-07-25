Минздрав дал прогноз о темпах распространения COVID-19 осенью

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Марина Неруцких
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По мнению главного внештатного инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, соблюдение мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции останется актуальным.

Минздрав дал прогноз о темпах распространения COVID-19 осенью

Фото: ТАСС / Ralph Peters via www.imago-images.de

С наступлением осени можно ожидать некоторого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он не будет иметь таких масштабов, как весной. Такое мнение озвучил журналистам главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон — школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — цитирует специалиста ТАСС.

Чуланов также отметил, что предотвращения вероятного распространения COVID-19 на курортах следует придерживаться ранее сформированных рекомендаций: носить маски в местах с большим скоплением людей, соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки и использовать антисептики для обработки рук.

Между тем независимо от прогнозов специалистов, в Совфеде допускают продление введенных из-за COVID-19 мер соцподдержки россиян. Как рассказал «Экономике сегодня» депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, осенью власти вернутся к рассмотрению вопросов улучшения эффективности мер поддержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет российских туристов, решившихся на поездку за рубеж.

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