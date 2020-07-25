Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым в Подмосковье
Прославленного спортсмена искали в лесу несколько дней.
Фото: РИА Новости / Соловьев
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров, принимавших участие в поисках.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, 82-летний мужчина отправился в лес за грибами еще 22 июля и пропал. Через несколько дней на поверхности реки Вейна возле подмосковного города Руза был найден таз с его вещами. Были вызваны на место водолазы, тела мужчины на дне водоема не нашли. К поискам был привлечен вертолет.
Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года, а также многократный чемпион по вольной борьбе. Также он известен как спортивный журналист, комментировавший открытие и закрытие Олимпиады-80.
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