Олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтеров, принимавших участие в поисках.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 82-летний мужчина отправился в лес за грибами еще 22 июля и пропал. Через несколько дней на поверхности реки Вейна возле подмосковного города Руза был найден таз с его вещами. Были вызваны на место водолазы, тела мужчины на дне водоема не нашли. К поискам был привлечен вертолет.

Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года, а также многократный чемпион по вольной борьбе. Также он известен как спортивный журналист, комментировавший открытие и закрытие Олимпиады-80.