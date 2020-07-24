В Подмосковье найдены вещи пропавшего олимпийского чемпиона
Александр Иваницкий ушел в лес за грибами еще 22 июля. С тех пор от него не было вестей.
Фото: РИА Новости / В. Шандрин
На поверхности реки Вейна возле подмосковного города Руза, где уже вторые сутки ведутся полномасштабные поиски 82-летнего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, были найдены его вещи — таз со сложенной в него одеждой.
Как стало известно 5-tv.ru, водолазы полностью обследовали водоем, однако результатов не достигли.
Александр Иваницкий ушел в лес за грибами еще 22 июля и больше на связь не выходил. Поиски пожилого мужчины продолжаются на земле и в воздухе. К операции привлекли вертолет.
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