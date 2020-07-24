В Подмосковье найдены вещи пропавшего олимпийского чемпиона

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 15

Александр Иваницкий ушел в лес за грибами еще 22 июля. С тех пор от него не было вестей.

В Подмосковье найдены вещи пропавшего олимпийского чемпиона

Фото: РИА Новости / В. Шандрин

На поверхности реки Вейна возле подмосковного города Руза, где уже вторые сутки ведутся полномасштабные поиски 82-летнего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, были найдены его вещи — таз со сложенной в него одеждой.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, водолазы полностью обследовали водоем, однако результатов не достигли.

Александр Иваницкий ушел в лес за грибами еще 22 июля и больше на связь не выходил. Поиски пожилого мужчины продолжаются на земле и в воздухе. К операции привлекли вертолет.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
В Подмосковье найдены вещи пропавшего олимпийского чемпиона
11:05
Почем звезда? — В сеть утек прайс на посткарантинные корпоративы знаменитостей
10:47
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий пропал в Подмосковье
10:34
В России может появиться налоговый вычет на пенсию
10:22
В России предложили ввести налог на роботов
10:10
«Мой новый мир»: Полейжайкин из «Папиных дочек» пережил тяжелую операцию

Сейчас читают

Появилось видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана
Возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок