В Подмосковье найдены вещи пропавшего олимпийского чемпиона

На поверхности реки Вейна возле подмосковного города Руза, где уже вторые сутки ведутся полномасштабные поиски 82-летнего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, были найдены его вещи — таз со сложенной в него одеждой.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, водолазы полностью обследовали водоем, однако результатов не достигли.

Александр Иваницкий ушел в лес за грибами еще 22 июля и больше на связь не выходил. Поиски пожилого мужчины продолжаются на земле и в воздухе. К операции привлекли вертолет.