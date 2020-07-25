Еще два дела возбуждены из-за фото нацистов во время «Бессмертного полка»

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по факту размещения фотографий нацистов во время проведения онлайн-версии «Бессмертного полка» в мае 2020 года.

«Установлено, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте „Банк памяти“ фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте „Бессмертный полк России“. Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на сайте „Банк памяти“ фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет совместно с оперативниками МВД продолжает выявление фактов реабилитации нацизма.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, аналогичные уголовные дела были возбуждены в Казани, Перми и Ульяновске. Все фигуранты признались в содеянном. Кто-то из них в ходе допроса сообщил, что испытывает симпатии к данным представителям нацизма, а один заявил, что сделал это ради шутки.