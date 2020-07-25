Новорожденный похищен из больницы в Ростовской области

Неизвестный мужчина похитил новорожденного младенца из родильного отделения в городе Сальск в Ростовской области. Об этом сообщает Следственный комитет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в три часа ночи из палаты родильного отделения ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребенок мужского пола», — говорится в релизе.

Rostov.sledcom.ru

На место ЧП выехали правоохранительные органы. Обстоятельства уточняются.