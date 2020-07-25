Подозреваемая в похищении ребенка в Ростовской области попала на камеры

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 11

На записи видно, как злоумышленница выносит сумку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Lammeyer; Вконтакте @salsk_podsluchano

Кража новорожденного произошла в городе Сальск Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru стали известны подробности произошедшего, а также фотография предполагаемой виновницы.

В три часа утра 25 июля фельдшер родильного дома в городе Сальске обратилась в полицию. По ее словам, неизвестная девушка проникла в одну из палат больницы и выкрала младенца-мальчика. После этого злоумышленница скрылась в неизвестном направлении.

Вконтакте @salsk_podsluchano

После этого потерпевшая мать рассказала, что накануне женщина из соседней палаты предлагала обменять их детей: по словам соседки, у нее родилась девочка, а предпочтительнее был бы ребенок мужского пола. И так как у пострадавшей родился мальчик, она бы хотела обменять малышей. Девушка отказала в просьбе, но не стала сообщать сотрудникам больницы об этом предложении. Утром ребенок пропал, однако предполагаемая виновница все еще была в больнице со своим ребенком.

На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru можно заметить предполагаемую подозреваемую в краже. Также имеется ее фоторобот в маске. Сейчас следствие проводит проверку и определяет личность девушки. По факту кражи возбуждено дело по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека».

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности загадочного, но благополучно закончившегося похищения шестилетней девочки в Москве.

 

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