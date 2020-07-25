Невестка Крапивина рассказала о состоянии экстренно госпитализированного писателя

Известный российский писатель Владислав Крапивин был экстренно госпитализирован в Екатеринбурге с пневмонией. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, рассказала его невестка Лариса Крапивина.

«На данный момент у него состояние стабильно тяжелое. Он находится в реанимации в палате интенсивной терапии. Госпитализирован около десяти дней назад. У него пневмония», — цитирует Ларису РИА Новости.

В настоящее время точно не установлено, вызвана ли пневмония новой коронавирусной инфекцией. Крапивин сдавал тест на COVID-19, но у родственников 81-летнего писателя пока нет информации о его результатах.

«Он лежал долгое время, пока шла эта катавасия с ограничениями. Он вообще не выходил из дома, ни с кем практически не общался — только с самыми близкими, с семьей. Он вел малоподвижный образ жизни. Он реально много лежал. Сказали, что на этой почве и развилась пневмония <…> По сравнению с тем, как было, сейчас у него состояние лучше», — добавила невестка госпитализированного автора.

Владислав Крапивин — советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист и педагог. Под его авторством опубликованы около 200 книг на различных языках. Работы Крапивина входят в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей» и другие. Произведения писателя также послужили основой для ряда художественных фильмов и телеспектаклей.

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