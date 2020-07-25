Весть о гибели Олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого быстро распространилась по всему спортивному сообществу России. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Михаил Мамиашвили дал комментарий о случившемся для 5-tv.ru.

Михаил Мамиашвили принес глубочайшие соболезнования родным и близким Иваницкого, которого он хорошо знал.

«Не просто знал, мы общались, дружили, вместе реализовывали задачи нашей организации», — сказал он.

Рассказывая о характере покойного товарища, Мамиашвили не мог не отметить исторические особенности, оставившие след на всей судьбе Иваницкого.

«Это особенные люди — дети войны, — пояснил он. — С особым чувством ответственности за дело, которому посветили свою жизнь».

Смерть олимпийского чемпиона Мамиашвили назвал глубочайшей утратой. По его словам, это был прекрасный человек, великий спортсмен, тот, кто всегда мог четко аргументировать свою позицию и стремился доминировать во всех сферах жизни — будь то борцовский ковер или карьера в журналистике и на телевидении.

«Тяжелейшая потеря для нас, светлая ему память, — со вздохом закончил Мамиашвили. — Мы постараемся сделать так, чтобы память об этом человеке осталась».

5-tv.ru сообщал, что Александр Иваницкий пропал в лесу в Подмосковье, куда отправился собирать грибы.