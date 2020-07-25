В Финском заливе накануне Дня ВМФ почтили память погибших моряков

|
Светлана Александрова
39

Траурную церемонию организовал Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Накануне Дня военно-морского флота, который отмечается в России в воскресенье, Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ почтил память погибших в море воинов.

На четырех теплоходах около 500 членов клуба, ветеранов-подводников, кораблестроителей, юных моряков, а также членов семей погибших подводников вышли в Финский залив, чтобы под звуки протяжных сирен опустить на воду траурные венки и помолиться о душах тех, кто не вернулся из похода. Панихиду на борту судна отслужил настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексей Крылов.

«Самое главное, что их вдовы, их дети, их родители — они здесь вместе с нами. Вот эта сплоченность передается поколениями. И главное, что мы все вместе в этот праздничный и одновременно траурный для нас день».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время генеральной репетиции военно-морского парада журналистов и зрителей на набережной накрыло огромной волной. Кое-кого даже сбило с ног.

 

Тема:
День ВМФ
25 июл
Видео: на репетиции парада ко Дню ВМФ зрителей окатило волной
24 июл
Все в точности, как на параде: Генеральные репетиции смотра ко Дню ВМФ прошли в российских регионах
24 июл
Штурмовик Ил-2 откроет воздушную часть парада в честь Дня ВМФ в Петербурге
23 июл
Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»
22 июл
Как посмотреть на парад в День Военно-Морского Флота в Петербурге?
22 июл
Катер с мощами адмирала Ушакова принял участие в символическом смотре боевых кораблей в Финском заливе
21 июл
Вооружен и опасен для врагов: Боевой фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав ВМФ России
21 июл
Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставили в Кронштадт ко Дню ВМФ
21 июл
В День ВМФ в небе над Петербургом можно будет увидеть настоящий летучий корабль
20 июл
День ВМФ: где посмотреть состав участников и детали парада

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Видео: самолет врезался в жилой дом в Германии
17:38
«Прям невеста!» Арзамасова в белом заворожила поклонников нежным образом
17:24
«Великий борец, глыба»: каким запомнят легенду спорта Александра Иваницкого
17:08
В Финском заливе накануне Дня ВМФ почтили память погибших моряков
17:00
Укравшая из роддома младенца в Ростовской области задержана по дороге в Калмыкию
16:52
Видео: фура влетела в автобус с курортниками под Киевом

Сейчас читают

«Такого больше не было»: промоутер о рекордной цене за Пугачеву на корпоративе
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок