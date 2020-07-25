В Финском заливе накануне Дня ВМФ почтили память погибших моряков
Траурную церемонию организовал Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Накануне Дня военно-морского флота, который отмечается в России в воскресенье, Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ почтил память погибших в море воинов.
На четырех теплоходах около 500 членов клуба, ветеранов-подводников, кораблестроителей, юных моряков, а также членов семей погибших подводников вышли в Финский залив, чтобы под звуки протяжных сирен опустить на воду траурные венки и помолиться о душах тех, кто не вернулся из похода. Панихиду на борту судна отслужил настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексей Крылов.
«Самое главное, что их вдовы, их дети, их родители — они здесь вместе с нами. Вот эта сплоченность передается поколениями. И главное, что мы все вместе в этот праздничный и одновременно траурный для нас день».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время генеральной репетиции военно-морского парада журналистов и зрителей на набережной накрыло огромной волной. Кое-кого даже сбило с ног.
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