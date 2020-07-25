Видео: на репетиции парада ко Дню ВМФ зрителей окатило волной

Генеральная репетиция парада кораблей ко Дню военно-морского флота в Балтийске Калининградской области закончилась неприятным сюрпризом. Зрителей и журналистов на набережной внезапно накрыло огромной волной.

Причиной стал массовый проход кораблей по Балтийскому проливу, в результате чего и поднялись сильные волны. Одна из них была такой силы, что с легкостью преодолела парапет набережной, накрыв находившихся там специальных гостей репетиции и многочисленных журналистов.

Очевидцы случившегося смогли снять видео, выложенное на странице «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» в соцсети ВКонтакте. Там отчетливо видно, что нескольких человек даже смело с ног.

Пользователи сети успели обсудить происшествие в комментариях к посту.

«Хорошо волной окатило кого-то»;

«Голливуд курит. Разные ракурсы, интрига, драма, сюжет. Браво, это Оскар местный!»;

«Видно, где местные жители, а где нет. Местные стоят как можно дальше от тех мест, где волной может окатить с ног до головы, а неместные — как повезет», — отметились они.

В результате случившегося травм зафиксировано не было. Парад в Балтийске, ограниченно на въезд на его время, состоится 26 июля.

5-tv.ru писал, где еще прошли генеральные репетиции смотра ко Дню ВМФ в российских регионах.