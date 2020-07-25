Видео: фура влетела в автобус с курортниками под Киевом
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор большегрузного автомобиля.
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Фото, видео: Facebook / Патрульна поліція Київської області; Telegram @rlz_the_kraken
Фура протаранила автобус с возвращавшимися с отдыха курортниками на трассе Киев-Чернигов в Киевской области. По последним данным, один человек погиб, еще девять пострадали.
«Предварительно, девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киевской области.
Момент аварии зафиксировал видеорегистратор большегрузного автомобиля. Именно по этим кадрам стало известно, что возможным виновником стал погибший водитель третьей машины.
Оказалось, что водитель Volkswagen выскочил на встречную полосу под колеса грузового MANа. У большегруза произошло повреждение колеса, и неуправляемая махина влетела в двигавшийся на встречке автобус. От удара пассажирский транспорт перевернулся и улетел в кювет. В настоящее время движение по трассе частично приостановлено.
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