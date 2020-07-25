«Она не выступала»: В ресторане рассказали детали госпитализации Елены Кондулайнен

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Светлана Александрова
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Актрису увезли в больницу из парка Горького с головной болью и нарушением речи.

«Она не выступала»: В ресторане рассказали детали госпитализации Елены Кондулайнен

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

В ресторане, откуда накануне увезли в реанимацию актрису Елену Кондулайнен, рассказали некоторые детали происшествия. Как пишет сайт KP.RU, 62-летняя знаменитость ужинала с друзьями в ресторане «Времена года» столичного парка Горького, где по совпадению в этот вечер проходил выпускной бал московских школьников. Как пояснили в заведении, Кондулайнен к празднику не имела отношения.

«Она просто была нашей гостей. Сидела за отдельным столиком. Она не выступала перед школьниками», — цитирует издание собеседника.

У Елены Кондулайнен была головная боль и нарушение речи, скорая увезла ее в реанимацию с подозрением на инсульт. В ресторане утверждают, что отправили актрису в Боткинскую больницу, однако в приемном покое отрицают, что у них есть такая пациентка.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Елена Кондулайнен была очень популярна в 80-годы XX века и даже именовалась «секс-символом СССР» и «русской Марлен Дитрих». Она стала известна благодаря ролям в фильмах «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», а также пикантной сцене в картине «Сто дней до приказа».

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