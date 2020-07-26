«Интересно»: Лазарев заинтриговал всех комментарием к смешному видео Варнавы
На видео звезда Comedy Club испугалась неожиданно подкравшегося к ней партнера по съемкам Евгения Бороденко.
Фото: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Club Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков в Instagram новым видео. Внимание пользователей также привлек комментарий певца Сергея Лазарева.
«Суббота. Будьте начеку», — подписала короткий ролик именитая актриса.
На нем она спиной к камере выбирает себе что-то в холодильнике. Вдруг к ней подходит партнер по съемкам Евгений Бороденко и хлопает по плечу. Варнава с криком пугается его, после чего уходит с бутылкой шампанского из кадра.
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«К нашему вчерашнему разговору», — прокомментировал видео Лазарев, добавив к тексту эмодзи в виде пламени и смеющейся рожицы.
Поклонников Екатерины Варнавы заинтриговал, какой же разговор она минувшим днем вела с певцом.
«А что это за вчерашний разговор?»
«Интересно, о чем же он был?» — допрашивают подписчики знаменитость.
Также нашлись пользователи, восхищающиеся смешным роликом Екатерины. Видео называют «шедевром», хвалят за домашнюю обстановку и «невозможный выход из кадра».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава устроила в центре Москвы «горячие танцы» с Полиной Гагариной. Звезды пустились в пляс, услышав знакомую мелодию.
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