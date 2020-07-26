«Интересно»: Лазарев заинтриговал всех комментарием к смешному видео Варнавы

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Игорь Рязов
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На видео звезда Comedy Club испугалась неожиданно подкравшегося к ней партнера по съемкам Евгения Бороденко.

«Интересно»: Лазарев заинтриговал всех комментарием к смешному видео Варнавы

Фото: Instagram @kativarnava

Звезда Comedy Club Екатерина Варнава рассмешила своих подписчиков в Instagram новым видео. Внимание пользователей также привлек комментарий певца Сергея Лазарева.

«Суббота. Будьте начеку», — подписала короткий ролик именитая актриса.

На нем она спиной к камере выбирает себе что-то в холодильнике. Вдруг к ней подходит партнер по съемкам Евгений Бороденко и хлопает по плечу. Варнава с криком пугается его, после чего уходит с бутылкой шампанского из кадра.

 
 
 
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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

«К нашему вчерашнему разговору», — прокомментировал видео Лазарев, добавив к тексту эмодзи в виде пламени и смеющейся рожицы.

Поклонников Екатерины Варнавы заинтриговал, какой же разговор она минувшим днем вела с певцом.

«А что это за вчерашний разговор?»

«Интересно, о чем же он был?» — допрашивают подписчики знаменитость.

Instagram @kativarnava

Также нашлись пользователи, восхищающиеся смешным роликом Екатерины. Видео называют «шедевром», хвалят за домашнюю обстановку и «невозможный выход из кадра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава устроила в центре Москвы «горячие танцы» с Полиной Гагариной. Звезды пустились в пляс, услышав знакомую мелодию.

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