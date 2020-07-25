Застрявшая в США с ребенком Виктория Дайнеко просится на родину

Выпускница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко застряла во время пандемии коронавируса в США. О том, она она уже четыре месяца не может вернуться на родину вместе с маленькой дочерью, певица призналась подписчикам в Instagram. Слезный пост исполнительница подкрепила фотографией, на которой стоит счастливая на Бруклинском мосту.

«Глядя на это фото, можно подумать, что девочка очень рада тому, что она гуляет по Бруклинскому мосту, тогда как об этом мечтает половина друзей в ленте Instagram. Но я вам скажу — нет. Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то, чему бы вы хотели завидовать. Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно, рейс на который я купила билеты, отменили. Так я с четырехлетним ребенком осталась одна в Нью-Йорке. Казалось бы: невозможно испытывать чувство клаустрофобии от того, что находишься в США, но оказывается очень даже реально, если у тебя нет никакой возможности вернуться обратно. Пустите нас домой!» — взмолилась о помощи Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

Возможно, что у певицы появились какие-то варианты отъезда, поскольку через некоторое время пост с жалобой был удален из ее аккаунта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Викторию Дайнеко заподозрили в романе с модельером.