Певица Maruv пожаловалась на алчных хакеров, угрожающих взломать ее Instagram

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Алина Потёмкина
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Артистка удивилась, ведь раньше выкуп требовали за «людей, собак и номера машин».

Фото, видео: Instagram @maruvofficial

Украинская певица Maruv возмущена и удивлена поведением современных хакеров. В Instagram она предупредила фанатов о том, что ее аккаунт подвергся атаке злоумышленников.

«Всем привет. Если в моей инсте сейчас появится какая-нибудь фигня, то знайте — ее взломали. Потому что мне только что звонили, угрожали, требовали лавешку, чтобы не взломать инсту», — предупредила певица.

Instagram @maruvofficial

Девушка очень удивилась тому, что раньше деньги требовали за похищенных людей, животных и номера машин, а теперь лакомой добычей для мошенников стали страницы знаменитостей в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Maruv не могла попасть на родину из России в разгар пандемии. Украинское консульство отказывало артистке в помощи, аргументируя решение тем, что «кто хотел выехать, уже выехали». Певица была весьма шокирована.

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