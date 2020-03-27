Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину

Певица Maruv не может выехать из России на родину, так как украинское консульство отказывается ей помочь. В Instagram поп-дива рассказала, что в диппредставительстве ей заявили — «тот, кто хотел выехать — уже выехал».

«Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой. И это просто самое невежественное консульство. Девушка-оператор просто психованная», — сказала знаменитость.

Maruv утверждает — когда она позвонила в консульство во второй раз там просто на просто перестали брать трубку.

«Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой. Они просто говорят одну заученную фразу: „тот, кто хотел выехать — уже выехал“», — поделилась возмущенная исполнительница.

Больше всего Maruv шокировало отношение диппредставительства к собственным гражданам. По ее мнению, «так не поступают».

«В других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ноги об них вытирают. Более того — это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией», — заявила звезда.

На родине Maruv действительно есть некоторые проблемы с эвакуацией собственных граждан из-за границы в связи с пандемией. В конце февраля на Украину отказывались пускать вывезенных из Уханя людей. Автобусы, в которых ехали украинцы из Китая, забрасывали камнями и грозили сжечь их же соотечественники.

Ранее 5-tv.ru писал про средневековую дикость в наши дни — на Украину не пускали эвакуированных из Уханя.