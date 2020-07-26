Какие продукты помогут сохранить молодость?

Никакие средства по уходу за кожей не замедлят процессов старения, если не уделять внимания своему питанию. Ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла рассказал, какие именно продукты помогают сохранить неувядающую красоту, пишет таблоид The Sun.

По его словам, если употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов, можно затормозить неизбежное увядание кожи. Это связано с тем, что они содержат в себе антиоксиданты, минералы и коллаген.

«Все сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки и цельных свежих продуктов», — сказал ученый.

Он привел конкретные примеры полезных для организма продуктов: брокколи, сладкий перец, оливковое масло, чеснок, яйца. А вот пристрастие к стейкам из красного мяса, напротив, ведет к раннему старению, отметил Ауйла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты вызывают преждевременное старение.