Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке — видео
Военно-морской флот России сегодня отмечает свое 324-летие.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Ефремов; Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Кильватерный строй кораблей в этом году выставили не в Амурском заливе, а в бухте Золотого Рога.
«Смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошел в акватории бухты Золотой Рог», — отметили в ведомстве.
Перед зрителями, которые могли наблюдать морской парад в прямой трансляции по телевидению и на экране, смонтированном на платформе плавкрана в районе набережной Цесаревича, предстали: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».
Традиционно церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее «Красный Вымпел», находящемся на вечной стоянке у набережной Владивостока и на подводной лодке-музее «С-56».
Парадный строй на катере «Ураган» обошел командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Также военных моряков с праздником поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В завершение военно-морского парада с борта ГРКР «Варяг» были даны залпы артиллерийского салюта.
Позднее над бухтой прошло авиашоу с участием пилотажной группы «Русские витязи».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно посмотреть парад в День Военно-морского флота РФ в Петербурге.
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