Как посмотреть на парад в День Военно-Морского Флота в Петербурге?

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Виктория Андреева
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Зампред комитета по вопросам безопасности Санкт-Петербурга Игорь Любченко назвал условия, при которых граждан пустят на мероприятие.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Парад по случаю празднования дня Военно-Морского флота России обещает быть грандиозным: планируется и торжественный пеший марш, и воздушное шоу при участии уникальных единиц авиатехники, и, конечно, водная часть парада, демонстрирующую всю мощь ВМФ.

Ежегодно в надежде увидеть необычное шоу в Петербург съезжаются не только жители Ленобласти, но и отдаленных регионов страны. В 2020 году, ввиду сложной эпидемиологической ситуации, сделать это будет сложнее. Однако при соблюдении определенных условий местные граждане и гости Северной столицы все же смогут побывать на празднике.

В рамках пресс-конференции ТАСС зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Игорь Любченко напомнил, что по-прежнему лучший смотровой площадкой является экран телевизора или компьютера. Если же граждане решат лично поприсутствовать на параде, то столкнуться с препятствием в виде запретительных рамок. По словам Любченко, пройти за ограждение смогут лишь те, кто наденет перчатки и медицинские маски.

«В связи с этой обстановкой в два раза сокращено и количество зрителей на Сенатской площади. Если было 1080 билетов, то сейчас сократили в два раза. Рассадка будет в шахматном порядке. Все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — также уточнил зампред комитета по вопросам безопасности.

Отмечалось также, что по случаю праздника на Дворцовой площади состоится большой концерт, затраты на организацию которого составили порядка 30 миллионов рублей. К сожалению, увидеть его воочию у граждан не получится: близлежащую территорию оцепят во избежание столпотворения.

Отвечая на вопрос, ждать ли праздничного фейерверка по случаю дня ВМФ, Любченко заметил, что его не будет. В качестве альтернативы в центре Кронштадта, а также в Петропавловской крепости в Петербурге будет произведен лишь артиллерийский салют.

Военно-Морской парад по случаю Дня ВМФ в Петербурге состоится в воскресенье, 26 июля. Начало мероприятия запланировано на 11.00. По примерной оценке, торжество продлится 65 минут, после чего военные корабли перебазируются в Кронштадт.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020.

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