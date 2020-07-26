Видео: бочки с квасом взорвались на юго-западе Петербурга

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло у торгового павильона на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Горькавого.

Видео: бочки с квасом взорвались на юго-западе Петербурга

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Бочки с квасом взорвались взорвались в торговой точке на юго-западе Петербурга. ЧП произошло на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Горькавого.

По словам очевидцев, прогремело два взрыва с интервалом в несколько секунд. На кадрах с места происшествия видно, что осколки от торговой точки разлетелись на несколько метров.

Как сообщает интернет-портал «Мегаполис», продажей охлаждающего летнего напитка в этом месте занимались торговцы-южане. Пострадавший продавец госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают правоохранительные органы.

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