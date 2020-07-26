Видео: бочки с квасом взорвались на юго-западе Петербурга
ЧП произошло у торгового павильона на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Горькавого.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Бочки с квасом взорвались взорвались в торговой точке на юго-западе Петербурга. ЧП произошло на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Горькавого.
По словам очевидцев, прогремело два взрыва с интервалом в несколько секунд. На кадрах с места происшествия видно, что осколки от торговой точки разлетелись на несколько метров.
Как сообщает интернет-портал «Мегаполис», продажей охлаждающего летнего напитка в этом месте занимались торговцы-южане. Пострадавший продавец госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте работают правоохранительные органы.
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