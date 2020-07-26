Жесткие аварии и сходы фаворитов: На «Игора Драйв» завершился этап Российских кольцевых гонок

Вторая гонка в категории «Туринг» на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, где проходит главный этап Российских кольцевых гонок, началась с фальстарта Павла Кальмановича. Поняв свою ошибку, он постарался создать максимальный отрыв. К третьему кругу место за ним заняли Андрей Радошнов и Клим Гаврилов. Григорий Бурлуцкий столкнулся с Дмитрием Брагиным и не просто потерял третью стартовую позицию, но и вовсе сошел с трассы. А действующий чемпион вернулся в боксы для замены колеса и был вынужден догонять пелетон.

На третьем круге в конце первой восьмерки разыгралась драма — Михаил Митяев в попытке обогнать Алексея Дудукало не успел погасить скорость перед поворотом, в который уже входил Андрей Масленников. Для Масленникова гонка на этом и закончилась, а Митяев на сильно поврежденной машине протянул еще несколько кругов, но потом вернулся в боксы.

Воспользовавшись появлением автомобиля безопасности, Кальманович отправился отбывать наказание за фальстарт. А Брагину сейфти-кар помог вернуться в гонку в одном круге с лидерами.

Drive through Кальмановича позволил возглавить гонку Климу Гаврилову, который держал позицию с рестарта до финиша. Андрей Радошнов оказался было вторым, но его оттеснил Иван Лукашевич, отыгравший по ходу гонки три позиции — но и бронза для пилота Carville Racing на домашней трассе стала приятным сюрпризом. Алексей Дудукало был готов побороться за призы, но решил не рисковать и довольствовался четвертым местом. Первую пятерку замкнул Рустам Фатхутдинов, стартовавший с поула.

А Павел Кальманович отыгрался за ошибку, методично обгоняя соперников и добрался до шестого места. Замкнули десятку Лев Толкачев, Антон Немкин, Ибрагим Ахмадов и Павел Яшин. Брагин после экстренного ремонта занял 11 место.

Сразу после рестарта еще одна неудача постигла туринговую команду LADA Sport ROSNEFT. Единственного оставшегося пилота подвела подвеска — Кирилл Ладыгин просто утратил контроль над машиной и столкнулся с партнером по коллективу Андреем Петуховым, выступающим в Супер-продакшн!

Впрочем, это не помешало Петухову финишировать третьим в классе — вслед за Дмитрием Лебедевым и своим партнером Владиславом Незванкиным. За ним заезд закончили Вадим Антипов, Евгений Мейтес, Александр Гармаш и Павел Пастушков. Николай Виханский после контакта с Мейтесом за четыре круга до конца заезда выбыл из сражения.

Вторая гонка юниоров в S1600 началась с путаницы в расстановке на старте: Егор Ганин никак не мог занять свою позицию, поэтому пилоты несколько раз отправлялись на прогревочный круг. В итоге дистанция сократилась до пяти кругов, однако за это время произошло немало интересного.

Егор Фокин держался в тени только первый круг, ко второму он отыграл три позиции и стал четвертым, еще через круг выбрался на второе место, а завершающие два круга провел в статусе лидера. Егор Ганин, стартовав пятым, прорывался наверх и в какой-то момент возглавил гонку, но в итоге довольствовался второй позицией. Артемий Першин также провел хорошую гонку, добравшись к бронзовой награде с восьмого места. Замкнули пятерку Никита Дубинин и Дмитрий Галицын.

Иван Казарин потерял третью стартовую позицию и стал лишь шестым, а для Джабраила Ахмадова заезд стал еще менее удачным: он потерял поул, откатился на четвертое место, вернулся в тройку, но на последнем круге потерял несколько позиций и в итоге стал седьмым. Амирхан Файзрахманов стартовал с первого ряда и побыл лидером гонки, но в конце концов съехал на восьмое место. Ярослава Копытина, Степан Ануфриев и Вирсавия Гольцова сохранили девятое, 10 и 11 места соответственно.