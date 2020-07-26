Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен

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Светлана Александрова
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Актриса оказалась в больнице с подозрением на инсульт 24 июля.

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Секс-символ СССР времен перестройки Елена Кондулайнен все еще остается в больнице под наблюдением врачей. Ее состояние врачи медики оценивают как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра Луны Полину Толмачеву. Других подробностей о состоянии здоровья актрисы не приводится.

Ранее сообщалось, что Елену Кондулайнен 24 июля скорая увезла в реанимацию одной из столичных больниц с подозрением на инсульт. У знаменитой актрисы была сильная головная боль и нарушена речь. 62-летней актрисе стало плохо в одном в ресторане Парка Горького, где она ужинала с друзьями.

Заслуженная артистка РФ была очень популярна в 1980-е годы после ролей в фильмах «Русь изначальная», «Побег», «Капитан Фракасс», а также запомнилась публике в пикантной сцене в картине «Сто дней до приказа».

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