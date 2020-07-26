Подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом» в Ленинградской области
На месте аварии произошел розлив топлива, работают экстренные службы.
Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov
Серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. 14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом». Авария произошла в поселке Новое Токсово.
Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива. На месте дорожного происшествия работают экстренные службы.
Также сообщается, что в автомобиле находились двое детей. Состояние участников ДТП не уточняется.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок.
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