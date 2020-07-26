Подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом» в Ленинградской области

Серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. 14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом». Авария произошла в поселке Новое Токсово.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива. На месте дорожного происшествия работают экстренные службы.

Также сообщается, что в автомобиле находились двое детей. Состояние участников ДТП не уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок.