Подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом» в Ленинградской области

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Марина Неруцких
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На месте аварии произошел розлив топлива, работают экстренные службы.

Подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом» в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

Серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. 14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом». Авария произошла в поселке Новое Токсово.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива. На месте дорожного происшествия работают экстренные службы.

Также сообщается, что в автомобиле находились двое детей. Состояние участников ДТП не уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором водитель на Land Cruiser въехал в магазин, где у кассы был ребенок.

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