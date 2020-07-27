«Найдите десять отличий»: Буланова показала редкий кадр из первой фотосессии

Татьяна Буланова на мгновение вернула преданных фанатов почти на 30 лет назад. Народная артистка опубликовала в Instagram снимок из первой в своей жизни фотосесии. Тогда, в начале 90-х, вместе с группой «Летний сад» молодая исполнительница с проникновенным голосом покорила страну и заставила ее женскую половину пролить немало слез под грустные лирические песни, начиная с хита «Не плачь».

«Первая фотосессия. Столько прошло лет, песен и событий. Смотрю на это фото и жизнь, как кино, проносится перед глазами. Говорят, люди не меняются, я тоже так думаю. Просто характеру добавляется опыт и уверенность. А так, все остается, как и было», — написала под фото Буланова.

Instagram @buslya

Редкий кадр напомнил поклонникам их юность, период школьных дискотек с неизменными «медляками» под композиции в исполнении Татьяны. Не забывая и о современности, многие сравнили нынешний образ любимицы с тем, что представлен на снимке. Подписчики не стали спорить, какой из них лучше. Комментаторы сошлись во мнении, что артистка остается очаровательной на протяжении всей карьеры.

«Я помню этот образ! Очень модный макияж и прическа!»

«Ох, сколько же слез было пролито с вашими песнями в то время»;

«Хорошие и прекрасные люди никогда не меняются! Они есть и будут, и ты одна из этих самых лучших, прекрасных!»

«Такая же красивая»;

«Не хватает подписи: «Найдите десять отличий», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, Татьяна Буланова поделилась секретами сохранения красоты.