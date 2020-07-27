«Неадекватный человек»: сотрудник ТСЖ о расчленившем жену петербуржце

Сотрудник ТСЖ дома на проспекте Художников в Петербурге, возле которого ночью 27 июля было обнаружено расчлененное тело 23-летней девушки, рассказала о 28-летнем подозреваемом. По ее словам, предполагаемый убийца был больным и неадекватным человеком. Мужчина периодически проявлял агрессию по отношению к окружающим.

«Он неадекватный человек! Он больной человек был. (Это проявлялось — Прим.ред.) в агрессии. Он иногда такие вещи мог позволить себе — и оскорблял нас, и все. Последнее время мы с ним не сталкивались. За время пандемии я его не слышала и не видела. Он агрессивный молодой человек. Вспышки гнева были у него. С матерью вроде всего нормально у него было», — рассказала сотрудник ТСЖ.

По словам дворника, страшную находку под окнами многоэтажки сделала жительница одной из квартир, которая услышала звук падения. Женщина попросила супруга выглянуть на улицу, и когда тот увидел останки девушки, немедленно вызвала полицию.

«Половина первого. Я спросила во сколько это было. Я говорю, ты слышала хлопок? Чувствуется, говорит, что тело человека упало. Я потом муж, говорит, посмотрел в окно — ничего не видно, а когда открыл окно — он увидел», — сказала дворник.

Следственный комитет Выборгского района Петербурга по факту трагедии возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования выяснилось, что супруги планировали развестись. Накануне расправы мужчина принес домой топор и спрятал. 26 июля вечером в ходе конфликта он достал предполагаемое орудие убийства и три раза ударил им жену по голове. Когда жена перестала подавать признаки жизни, злоумышленник хладнокровно отрубил ей голову, руки и ноги, которые убрал в чемодан. Туловище супруги петербуржец выбросил на улицу из окна.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину. На допросе он сообщил, что решил убить супругу, так как она могла отобрать ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места обнаружения туловища петербурженки.