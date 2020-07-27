Когда россияне смогут ездить в Финляндию?

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Валентин Черников
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В посольстве европейского государства рассказали об условиях открытия финской границы.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Эпидемия коронавируса

Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 25 августа. Об этом решении правительства республики сообщило в соцсетях генеральное консульство европейского государства в Петербурге. Новое рассмотрение этого вопроса планируется примерно через две недели.

«Ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Данный показатель должен сохраняться, как минимум, в течение 14 дней», — говорится в официальном сообщении.

Отправиться в Финляндию из России разрешается лишь финским гражданам, членам их семей вне зависимости от гражданства, а также иностранцам, имеющим разрешение на пребывание в этом европейском государстве. Такое разрешение, в частности, выдается людям, работающим на территории страны и получающим там образование студентам-очникам.

Как пояснил 78.ru советник по вопросам прессы, начальник отдела публичной дипломатии посольства Финляндии Танели Доброволски, в России показатели заболеваемости еще не снизились до необходимого уровня.

«Решения по ограничениям будут приниматься исходя из развития ситуации. Мы знаем, как сильно россияне и особенно петербуржцы хотят посетить Финляндию, и мы очень надеемся на то, что ситуация как можно скорее нормализуется», — отметил представитель дипломатической миссии.

Ранее 5-tv.ru писал, с какими странами Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь.

Тема:
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