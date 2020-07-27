«Да ладно!» — Путин не поверил, что российских судостроителей никто не критикует
Рабочая встреча президента РФ с главой ОСК Алексеем Рахмановым состоялась в понедельник.
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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Владимир Путин удивился словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что российских судостроителей никто не критикует. В ходе рабочей встречи президент, среди прочего, поинтересовался, за что заказчики критикуют компанию.
«С заказчиками, Владимир Владимирович, как всегда: если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует», — ответил глава ОСК.
«Да ладно!» — не поверил Владимир Путин.
«Если серийную делаем. А когда делаем продукцию разовую, так называемую ОКРовскую, то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич…» — пояснил Рахманов.
По его словам, проблема в том, что зачастую судостроители начинают строить корабль, еще не зная его окончательную цену, а в процессе заказчик начинает добавлять в проект «маленькие изменения».
«То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?» — поинтересовался Владимир Путин.
«Нет, Владимир Владимирович, ни в коей мере! В этом смысле у нас наш любимый заказчик, Министерство обороны, для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен», — объяснил Рахманов.
Глава ОСК познакомил президента с несколькими такими «болевыми точками». Он также предложил наделить министерство промышленности нормативным правом утверждать ценообразование при строительстве головных заказов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин пошутил над главой РФС Александром Дюковым, который ошибся на 100 миллиардов рублей, рассказывая о модернизации нефтеперерабатывающего завода.
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