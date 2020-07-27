Владимир Путин удивился словам главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что российских судостроителей никто не критикует. В ходе рабочей встречи президент, среди прочего, поинтересовался, за что заказчики критикуют компанию.

«С заказчиками, Владимир Владимирович, как всегда: если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует», — ответил глава ОСК.

«Да ладно!» — не поверил Владимир Путин.

«Если серийную делаем. А когда делаем продукцию разовую, так называемую ОКРовскую, то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич…» — пояснил Рахманов.

По его словам, проблема в том, что зачастую судостроители начинают строить корабль, еще не зная его окончательную цену, а в процессе заказчик начинает добавлять в проект «маленькие изменения».

«То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Нет, Владимир Владимирович, ни в коей мере! В этом смысле у нас наш любимый заказчик, Министерство обороны, для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен», — объяснил Рахманов.

Глава ОСК познакомил президента с несколькими такими «болевыми точками». Он также предложил наделить министерство промышленности нормативным правом утверждать ценообразование при строительстве головных заказов.

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