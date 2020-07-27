Александру Розенбауму удалось спасти человека на съемках передачи

|
Алиса Старжевская
72

Несчастный случай произошел на глазах прославленного музыканта.

Александру Розенбауму удалось спасти человека на съемках передачи

Фото: Instagram @rozenbaum.ru

Бард Александр Розенбаум принимал участие в съемках программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» в заводском цеху в Москве, когда один из членов съемочной группы сорвался с большой высоты. Музыкант помог ему, пока все ждали прибытия медиков, пишет Starhit.

Передача Евгения Маргулиса подразумевает стилизацию съемок небольшого концерта под квартирник. Пока Александр Розенбаум выступал, а гости расселись вокруг по скамейкам, всех операторов разместили над ними на возвышении на небольшом помосте. Один из них случайно упал оттуда, и бард, имеющий медицинское образование и опыт работы на скорой помощи, вызвался помочь бедолаге.

К счастью, жертва падения выжила, хотя прибывшие медики зафиксировали у него серьезные травмы. Выпуск, во время которого это случилось, выйдет на экраны только осенью. Так как тогда в России уже могут окончательно снять ограничения по коронавирусу, всех участников попросили снять маски в кадре.

Убедиться в этом можно и благодаря фото, выложенному Александром Розенбаумом на личной странице в Instagram. На нем он предстал в обнимку с ведущим Евгением Маргулисом.

Instagram @rozenbaum.ru

Розенбаум уже не в первый раз спонтанно оказывает экстренную медицинскую помощь. В 2018 году он делал искусственное дыхание пассажирке самолета, на борту которого летел в Крым, пока женщина не пришла в себя.

5-tv.ru недавно писал, что лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
71.59
-0.01 83.78
0.68
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

18:36
Instagram следит за пользователями? Новый повод для беспокойства фанатов iPhone
18:28
Агузарова в скромном костюме впервые за долгое время вышла в свет ради «рыжего» из «Иванушек»
18:15
Стоит ли скупать золото на пике цены? — советы экономиста
18:07
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
18:02
Пальчики оближешь! Умопомрачительный рецепт маринованных грибочков — видео
17:59
Довыборы в Госдуму могут пройти в формате дистанционного электронного голосования

Сейчас читают

ТОП-6 причин, почему умные красавицы все чаще остаются одинокими
Россия продемонстрировала «растущую мощь» своего флота — реакция западных СМИ на парад в День ВМФ
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок