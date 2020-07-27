Александру Розенбауму удалось спасти человека на съемках передачи

Бард Александр Розенбаум принимал участие в съемках программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» в заводском цеху в Москве, когда один из членов съемочной группы сорвался с большой высоты. Музыкант помог ему, пока все ждали прибытия медиков, пишет Starhit.

Передача Евгения Маргулиса подразумевает стилизацию съемок небольшого концерта под квартирник. Пока Александр Розенбаум выступал, а гости расселись вокруг по скамейкам, всех операторов разместили над ними на возвышении на небольшом помосте. Один из них случайно упал оттуда, и бард, имеющий медицинское образование и опыт работы на скорой помощи, вызвался помочь бедолаге.

К счастью, жертва падения выжила, хотя прибывшие медики зафиксировали у него серьезные травмы. Выпуск, во время которого это случилось, выйдет на экраны только осенью. Так как тогда в России уже могут окончательно снять ограничения по коронавирусу, всех участников попросили снять маски в кадре.

Убедиться в этом можно и благодаря фото, выложенному Александром Розенбаумом на личной странице в Instagram. На нем он предстал в обнимку с ведущим Евгением Маргулисом.

Instagram @rozenbaum.ru

Розенбаум уже не в первый раз спонтанно оказывает экстренную медицинскую помощь. В 2018 году он делал искусственное дыхание пассажирке самолета, на борту которого летел в Крым, пока женщина не пришла в себя.

5-tv.ru недавно писал, что лысого Стаса Пьеху сравнили с Розенбаумом.