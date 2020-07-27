Путину рассказали о грандиозных планах развития кораблестроения

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В «Объединенной судостроительной корпорации» полным ходом идет разработка не только военных, но и гражданских судов.

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

ВМФ России в этом году дополнительно получит от «Объединенной судостроительной корпорации» 14 боевых кораблей и четыре подводные лодки. Объемы рекордные по сравнению с советским периодом. Об этом президенту доложил глава компании Алексей Рахманов.

Большие планы у предприятия и по гражданской продукции. В работе десятки рыболовецких траулеров, пароходы. Выпущен первый круизный лайнер, он проходит испытания.

«Катамаранов не строим?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Строим», — ответил Рахманов.

«В мире делают очень большие катамараны?» — продолжил президент

«Так точно, да. Мы такой похожий катамаран хотим попробовать построить для того, чтобы пересекать Каспий. Пытаемся сейчас как раз построить паром, который будет ходить поперек Каспия. Сто шестьдесят машин пока получается, 35 узлов», — рассказал о планах глава корпорации.

На предприятии собираются развивать еще одно выгодное направление — строительство контейнеровозов.

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