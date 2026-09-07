Из чего лучше строить дом: сравнение теплоблока, газобетона и пеноблока

Не хочется, чтобы выбор материала для строительства был компромиссом между ценой, теплом и долговечностью, когда рынок переполнен названиями. Среди газобетона, пеноблоков, керамики, арболита относительно новый игрок — теплоблок.

Программа Пятого канала «Стройнадзор» решила проверить, какой материал окажется самым надежным и за что действительно стоит переплачивать.

Как разобраться в многообразии стеновых строительных блоков

Какие стеновые строительные блоки купить для дома. Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Самые популярные — газобетонные. Из них строят треть домов в ИЖС. Состоят из цемента, извести, песка и алюминиевой пудры.

В пеноблоки добавляют пенообразователь. Они менее прочные и не такие ровные.

Керамические производят из глины. Они обычно дороже керамзитобетона, в который включают цемент и керамзит.

Полистиролбетон изготавливают с добавлением вспененного полистирола, а арболит заполняет древесная щепа.

Их конкурент на российском рынке — теплоблок. Он напоминает «многослойный пирог» из несущего пласта, утеплителя и облицовки. Для своего дома Владислав Щербаков выбрал именно его. По его словам, экономия на монтаже составила несколько миллионов.

«Не надо тратить деньги на утепление, на облицовку, просто смонтировал блок, и у тебя всё есть, оно сразу покрашено, отколеровано, я думаю, лет сто простоит без перекраски даже», — признался Щербаков.

Зимой внутри тепло, а летом прохладно — кондиционер не нужен. Еще один плюс — хорошая шумоизоляция, ведь Владислав любит играть на гитаре и барабанах. Если окна закрыты, то соседи не слышат музыку.

Стеновые строительные блоки: какой материал прочнее

Какие стеновые строительные блоки купить для дома. Фото: www.globallookpress.com/Global Look Press

Ведущий программы Филипп Курочкин решил проверить материал простым народным способом.

«Я не профессиональный спортсмен, не штангист, но попробую ударить так, чтобы он разлетелся с первого раза», — сказал он, взяв кувалду.

Цементно-песчаный блок — один из самых крепких в строительстве — разлетелся «в труху».

Сколько ударов выдержит теплоблок?

«Блок треснул, но не развалился, потому что внутри заармирован композитной арматурой, что дополнительно добавляет прочности всему этому изделию», — прокомментировал ведущий.

Он попробовал довести краш-тест до конца, но блок выдержал.

Второй эксперимент показал, как стены выдерживают реальные нагрузки. На теплоблок повесили тяжелый боксерский мешок.

«Крюк погнулся, мешок упал, но теплоблок выдержал достойно, не появилось даже никаких трещин, и дюбель остался на месте», — заметил Курочкин.

Для сравнения, стена из пустотелых бетонных блоков не выдержала.

«Мешок также у нас упал, но здесь ситуация кардинально другая. Здесь не выдержала сама стена, разрушился бетонный блок, а сам крепеж остался цел. Единственное, он выпал из отверстия», — заключил ведущий.

Какой стеновой строительный блок выдержит пожар

Какие стеновые строительные блоки купить для дома. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Существует миф, что теплоблок горюч — ведь в его составе пенополистирол. Ведущий провел тест на огнестойкость, попробовав поджечь стену пропановой горелкой.

«На первый взгляд может показаться, что наличие пенополистирола внутри теплоблока будет крайне пожароопасным. Но наш эксперимент доказал, что это совершенно не так. Никаких проблем с пенопластом не возникает, даже если внутри помещения будет адский пожар», — заявил Курочкин.

По теплосопротивлению конструкция из такого блока достаточна для проживания и даже более северных регионах.

«По теплопроводности он выигрывает с рядом аналогичных материалов, причем в разы… Разрабатывался блок для северных широт, в нашей полосе больше чем достаточно 150 миллиметров пенополистирола», — заметил директор завода по производству теплоблоков Алексей Коршунов.

Что стоит учесть при строительстве дома из теплоблоков

Какие стеновые строительные блоки купить для дома. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При неправильной кладке в швах могут появиться «мостики холода», а низкая паропроницаемость требует мощной вентиляции в доме. Кроме того, найти бригаду, которая умеет работать с таким материалом, — еще та задача. К поиску специалистов нужно будет подойти основательно.