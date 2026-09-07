Добрая традиция: в Москве прошел благотворительный футбольный матч

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Общей победой стали собранные пять миллионов рублей для онкобольных детей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве прошел благотворительный футбольный матч

В помощь детям с онкологическими заболеваниями в Москве провели благотворительный матч со звездами. Актеры, спортсмены и блогеры вышли на спортплощадку в уютном дворике — и даже проливной дождь не помешал зрелищному футболу.

Проигравших не было. Встреча завершилась со счетом 7:7. А главной общей победой стали пять миллионов рублей для фонда Константина Хабенского. Сам актер выступил капитаном команды. И это лишь один из его добрых проектов.

«У нас есть зимние мероприятия, коньки на ВДНХ, в последний выходной зимы или первый выходной февраля мы все собираемся, несколькими фондами. Подключаем наших друзей. И это уже большой фигурный формат», — сказал народный артист РФ, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.

Матчи со звездами стали доброй традицией. Их проводят уже восемь лет. За это время на собранные средства лечение и реабилитацию прошли больше ста детей.

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