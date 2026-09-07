Мошенники по ремонту бытовой техники: как мастера обманывают клиентов и накручивают цены
Как понять, что вас обманывают? Мы изучили типичные уловки недобросовестных мастеров, завышающих стоимость работ и запчастей, и выяснили, из чего складывается честная цена.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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Даже звезды не защищены от недобросовестных мастеров. Актриса Ольга Кузьмина столкнулась с проблемой в кофемашине — требовалась замена насоса. За эту услугу потребовали 49 тысяч рублей! Естественно, артистка отказала и попросила вернуть кофемашину. После этого в фирме по ремонту начали сбрасывать звонки. В итоге кофемашину все же вернули, но в том же сломанном состоянии — то, что не работало, так и не работает.
Как убедилась программа Пятого канала «Стройнадзор», за низкой ценой диагностики и обещаниями «бесплатного выезда» часто скрываются аферисты, готовые «добить» технику, к тому же взяв за это деньги.
Как обманывают клиентов мастера по ремонту
Даже незначительная неисправность может превратиться в многотысячный ремонт, если вызвать «специалиста» из сомнительной конторы. Как распознать обман при первом же звонке и почему 500 рублей за диагностику — это верный признак ловушки?
Чтобы проверить профессионализм и честность мастеров, программа «Стройнадзор» выбрала две организации с плохими отзывами и оформила заявку на ремонт стиральной машины.
В первом случае жалоба была на гнилостный запах и плохой отжим. Приехавший мастер не стал проверять элементарные вещи.
«Спустя 25 минут так и не посмотрел сливной шланг, состояние его, не проверил то, что может быть забитым», — прокомментировал ситуацию профессиональный мастер по ремонту бытовой техники Николай Бенюхов.
В итоге приехавший «специалист» делает вывод: в негодность пришел дренажный насос из-за того, что машинку вовремя не чистили.
«Пытаться вытравить оттуда неприятный запах почти невозможно. В 99% случаев это замена вот этого насосика», — заявил он.
Клиенту вынесли вердикт: требуется замена дренажного насоса за 10 740 рублей, а итоговая стоимость с работой составила бы 11 тысяч. Хотя эксперт программы придерживается другого мнения.
«Запчасть не может столько стоить, данная стоимость от 800 до 1000 рублей в среднем», — убежден Бенюхов.
В первую очередь в любом случае нужно проверять сливные шланги и патрубки.
«Также следной насос заменить имеет смысл, если ты не хочешь его чистить. Грязь — это не обоснование цены, запчасть можно спокойно вытащить и помыть», — просветил Бенюхов приехавшего из компании мастера.
Такой ремонт, по мнению эксперта, обошелся бы максимум в 5,5 тысяч рублей, а не 11!
На какие суммы мастера по ремонту техники обманывают клиентов
В сервисные центры по ремонту бытовой техники нередко обращаются люди после визита горе-мастеров.
«Нам привезли на ремонт стиральную машину. Они озвучили стоимость ремонта 25 тысяч рублей и сказали, что требуется ремонт платы. Выяснилось, что проблема всего лишь в сливном насосе. То есть вот так выглядит данная запчасть, которую требуется менять, и сумма ремонта всего лишь четыре тысячи рублей», — поделилась руководитель сервисного центра по ремонту бытовой техники Екатерина Гурова.
Владелец холодильника Александр Романченко привез в этот центр свой холодильник. После осмотра нечистый на руку мастер забрал дисплей и плату, а затем обозначил, что работа будет стоить 40 тысяч рублей! Мужчина отказался, и в итоге…
«Абонент был не абонент. Через какое-то время пришло осознание, что мы, наверное, эти запчасти уже никогда не увидим», — вспомнил Александр.
Настоящие специалисты нашли причину — неисправна проводка двери, и такой ремонт стоит в десять раз меньше — всего четыре тысячи! Плату и дисплей тоже поставили — в сумме за 11 тысяч рублей.
За что часто просят доплатить недобросовестные мастера по ремонту техники
Другая ситуация — фирма обещает, что выезд мастера бесплатный.
— 500 рублей только за диагностику?
— Это если вы ограничитесь только диагностикой, а при продолжении работ она бесплатна.
Задача — отремонтировать стиральную машинку, которая сильно шумит. И вот какие расценки озвучивает недобросовестный мастер.
— Какой-то скрежет, я не могу понять вообще, что это такое.
— Подшипники необходимо и амортизатор посмотреть.
— А вообще-то такая замена вот этих вот подшипников сколько обычно стоит?
— Смотрите, комплект подшипников 8300 рублей.
— А крестовина 4200 рублей будет стоить. И, соответственно, работа: пять тысяч рублей монтаж, пять тысяч рублей демонтаж.
Итого 22 с половиной тысячи рублей!
«Это слишком много. Данная работа не стоит более 12 тысяч рублей со всеми расходами и запчастями. Обманул клиента в цене», — комментирует Бенюхов.
Мастер даже не показал прайс-лист, хотя обязан это сделать. Но это еще не все! Вдруг мастер просит 2,5 тысячи за выезд и диагностику. Деньги молодой человек попросил просто скинуть по его номеру телефона, а не на счет организации. Реквизиты и данные фирмы нигде не указаны!
Крестовина с подшипником все равно стоят намного дешевле. Итальянский или польский комплект обойдется в районе 2,5 тысяч.
«По запчастям на данную технику вы бы потратили в районе пяти с половиной, шести максимум тысяч рублей. А остальное получается — это ваша работа», — раскрыл обман профессиональный мастер по ремонту бытовой техники.
Мастер признал свой косяк.
«Да, я включил стоимость такси в стоимость условно подшипников. Я это не озвучил, потому что не я их меняю, мне их необходимо поменять с помощью мастера другого», — сказал он.
Почему в компаниях по ремонту техники называют фиктивные расценки
Программа позвонила в эту компанию, чтобы прояснить ситуацию. Почему операторы кол-центра называют фиктивные расценки? И где фактически находится фирма, ведь по тому адресу, который указан на сайте, их офиса нет!
— Что вы хотели посетить, наш офис?
— Да.
— А зачем вы нам здесь?
— Как такое возможно, что человек ставит прайс намного больше положенного?
— Ну вы придумываете чушь какую-то, как понять «намного больше»? 23 тысячи для подшипников — это нормальная цена!
— Какую-то проверку вы будете проводить?
— Я сейчас вызову этого мастера, отчехвостю.
В предоставлении данных для претензии отказали. Тогда «Стройнадзор» составил обращение к регистратору домена — компании, которая закрепляет за сайтами организаций адреса и хранит информацию о владельцах. И параллельно подготовил заявления в прокуратуру и МВД.
Как не дать себя обмануть мастерам по ремонту техники
Профессионалы предупреждают: подобные фирмы специально заманивают клиента предложением о низкой цене диагностики и бесплатным выездом мастера. Но это ловушка! Средняя стоимость осмотра устройств — 2500 рублей.
Как же не дать ввести себя в заблуждение?
- Не верьте в дешевизну.
«500 рублей — это не цена диагностики, потому что никакой мастер не поедет через всю Москву… Это ему невыгодно», — предупреждает Николай Бенюхов.
- Требуйте документы. Если платите наличными, требуйте чек или расписку. В квитанции должен быть полный перечень услуг.
«Если он разбирает… Должно быть сведение о том, что он не соберет его и оставить в прежнем состоянии. Он разобрал, и он должен собрать в эти деньги, не дополнительные, а в эти именно», — поясняет адвокат Виталий Драгнев.
- Знайте свои права. При недовольстве результатом обращайтесь в компанию с досудебной претензией или в Роспотребнадзор. В крайнем случае — подавайте иск в суд. Даже если чека нет, доказательством послужат переписки и записи телефонных разговоров.
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