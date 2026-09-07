Если нет перфоратора, а крючок повесить нужно, на помощь приходит клей. Но какой точно не подведет? Жидкие гвозди, каучук, клейкая лента или эпоксидка? Программа Пятого канала «Стройнадзор» уже во всем разобралась и все проверила!

Какой вес выдержат клейкая лента и клей на основе каучука

Какой клей лучше купить, сколько кг выдержит. Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Для эксперимента взяли четыре металлических крепления и закрепили их на разные виды клея: жидкие гвозди, клейкая лента, клей на основе каучука и эпоксидный клей.

Как индикатор ведущий программы решил использовать продукты разного веса: пакет молока — один килограмм, дыню — 1,3 килограмма, 2,1 килограмма яблок.

Самый тяжелый в испытании — арбуз — 5 килограммов 450 граммов.

«По опыту могу сказать, что самое слабое соединение будет при помощи клейкой ленты, чуть более прочный будет клей на основе каучука, очень прочное будет соединение при применении жидких гвоздей, а самый прочный клей — это эпоксидный. Но это все в теории, а мы проверим на практике», — заявил ведущий программы Филипп Курочкин.

Клейкая лента сдалась быстрее всех. Крючок выдержал молоко и дыню, но стоило добавить яблоки — и все! Крючок «сошел с дистанции» на показателе 2,3 килограмма.

Каучуковый клей оказался крепче. На крючок, приклеенный им, повесили молоко, дыню, яблоки и арбуз.

«Хрустит. Опа! (продукты упали. — Прим. ред.) Нет, все-таки не выдержал (каучуковый клей. — Прим. ред.). Вопрос во времени», — прокомментировал ведущий.

Крепление справилось с весом в 4,4 килограмма.

Прочнее ли жидкие гвозди эпоксидного клея

Какой клей лучше купить, сколько кг выдержит. Фото: www.globallookpress.com/Dinara Devlet-Kildeeva

Жидкие гвозди преподнесли сюрприз. Ожидалось, что они будут одними из лидеров. Пакет молока и дыню крючок выдерживают, но стоило добавить яблоки, и крючок начал отрываться.

«На самом деле неожиданный результат, потому что, как правило, жидкие гвозди выдерживают очень большой вес. А в нашем случае жидкие гвозди проиграли клею на каучуковой в основе. Но это, кстати, может также быть связано с тем, для каких целей должен применяться конкретный клей. Тут нужно учитывать, какие поверхности он может склеивать лучше или хуже, как нужно обрабатывать дополнительно перед тем, как нанести клеевой состав», — задумался Курочкин.

Переходим к предполагаемому фавориту — клею на эпоксидной основе. Держатель остается на месте под весом пакета молока, дыни, яблок и даже арбуза.

«Как ожидалось, эпоксидный клей выдерживает самые большие нагрузки, но проверим, при каком же весе он все-таки отклеится», — сказал ведущий.

Оказалось, если добавить пятилитровую бутыль с водой, все тоже стабильно!

Вывод: если нужно повесить что-то очень тяжелое, следует использовать клей на эпоксидной основе.

Какой клей выдержит «21 арбуз»

На этом эксперимент не заканчивается.

«Раз эпоксидный клей оказался таким крепким, я решил устроить ему экстремальное испытание и приклеил к нему себя. А я вешу примерно как 21 арбуз, и сейчас я попробую отклеиться», — заявил Курочкин.

Ведущий прыгал, пытался отклеиться — это было непросто.

«Нет, я все-таки оторвался, но она держится очень крепко», — рассмеялся он.

Клей выдержал испытание с честью.

Однако даже самый лучший клей не поможет, если пренебречь инструкцией. Перед покупкой следует ознакомиться, для каких материалов он подходит.

А также:

Подготовить поверхность;

Подобрать правильный инструмент для нанесения;

Детали необходимо зафиксировать и, если нужно, применить пресс или утяжелители;

Следует дождаться полного высыхания: примерное время указывается в описании товара.

В этом случае ремонт или декор будут радовать долгие годы.