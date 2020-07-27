Тянет на соленое или сладкое? Проверьтесь на скрытые болезни!

У всех есть любимые блюда и продукты — но иногда вдруг начинает непреодолимо тянуть на что-то необычное. Неожиданная смена вкусовых пристрастий или употребление обычной еды в огромных количествах может говорить о скрытых болезнях, рассказали в программе «О самом главном» геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова.

Соленое

Возможно, организму не хватает воды. Обезвоживание ведет к другим проблемам со здоровьем, но избавиться от него поможет употребление большого количества чистой негазированной воды.

Сладкое

Страсть к шоколаду сигнализирует о сильнейшем стрессе, который переживает организм — в условиях современного ритма жизни это не странно. В нем содержится много триптофана, который помогает избавиться от его симптомов, но сам шоколад в больших количествах приводит к лишнему весу и расстройствам пищевого поведения. Зато много триптофана есть в шпинате, изюме, печени, овсянке и сладком картофеле, которые станут полезной заменой сладостей.

Молочные продукты

Сыр, творог, молоко, ряженка в больших количествах, от которых просто нет сил отказаться, — это признак возможного развития остеопороза, когда от разрушений страдает костная ткань. За счет фосфора и кальция из «молочки» самочувствие улучшается, но они достаточно калорийны, особенно сыр, и нужно ограничивать их употребление в ежедневном рационе. Заменить сыр может брокколи, а если тяга к сыру все же непреодолима, то нужно съедать не более 60 граммов в день, чтобы не заполучить проблем с холестерином и лишним весом.

Мороженое и холодные продукты

Когда постоянно хочется съесть что-то приятно прохладное (и необязательно сладкое), то стоит задуматься, не было ли в семье истории проблем с желудочно-кишечным трактом. Обычно повышенная кислотность буквально требует у организма чего-то холодненького, и так можно пропустить развитие гастрита или язвы. Можно попробовать заменить эту еду крупами — овсяной, рисовой, гречневой кашей, после чего обязательно провериться у специалиста.

Острое

А желание приправить все или как следует поперчить все блюда говорят уже о нарушениях в метаболизме человека или скрытых инфекциях. И тут лучше всего поможет квашеная капуста — которая, как известно, и от цинги спасает благодаря наличию в ней большого количества витамина С.

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