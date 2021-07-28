Что можно и нельзя делать 28 июля в День крещения Руси и святых Кирика и Улиты

Православная церковь 28 июля чтит память равноапостольного великого князя Владимира Красно Солнышко, крестителя земли русской. А с 2010 года указом президента РФ эта дата отмечается на государственном уровне как День крещения Руси.

Владимир был внуком святой равноапостольной княгини Ольги — третьим сыном Святослава Игоревича и ключницы Малуши. В 970 году он стал новгородским князем, а восемь лет спустя захватил киевский престол. В 988 году Владимир принял христианство по греческому обряду и решил сделать его государственной религией. Согласно летописям, массовое крещение киевлян в водах Днепра проходило достаточно мирно, а новгородцы поначалу сопротивлялись новой вере, и народные восстания приходилось подавлять силой.

В этот же день православные поминают святых мучеников Иулиту и Кирика — мать и сына, живших в Иконии (на территории современной Турции) в конце III века, во времена императора Диоклетиана. Когда начались гонения на христиан, вдова с трехлетним сыном, испугавшись мучений, бросила все имущество и сбежала из города в сопровождении двух рабынь. Иулита жила как нищая странница, но ее раскрыли и привели вместе с сыном на суд к правителю Торса.

Женщина объявила перед ним, что является христианкой, за что ее подвергли бичеванию. Видя мучения матери, маленький Кирик сначала плакал, а потом тоже объявил себя христианином. За это мальчика сбросили с высокого помоста на каменные ступени, а Илиту подвергли новым пыткам. Когда стало ясно, что она непоколебима в своей вере, градоначальник приказал отрубить женщине голову.

Тела матери и ребенка палачи выбросили за городские стены, где их подобрали рабыни Иулиты и тайно похоронили. Мощи святых были обретены во времена правления царя Константина. В честь мучеников в Константинополе был основан монастырь.

В народном сознании святые Кирик и Иулита, которая превратилась просто в Улиту, ассоциируются с серединой лета. Улита считается женской заступницей, поэтому 28 июля крестьянкам, да и не только им, позволялось больше отдыхать. Церковный праздник прозвали также «Кирики-мокродырики», поскольку очень часто в этот день идет дождь. Если же 28 июля стояла солнечная погода, вспоминали, что «на Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит».

Чего нельзя делать 28 июля

С давних времен существовало поверье, что в этот день особенно активизируется всякого рода нечистая сила. Поэтому запрещалось работать в поле не только женщинам, но и мужчинам. Люди верили, что именно на Кириков день в них может ударить молния или заморочат Полудицы — полевые духи, которые среди прочих неприятностей насылают солнечный удар.

По этой же причине нельзя 28 июля оставлять ребенка на улице без присмотра — призраки могут напугать их, а то и сотворить что похуже.

По лунному календарю 28 июля (девятые лунные сутки) — тоже не самый удачный день. Сегодня лучше не контактировать с начальством, не начинать новых дел, не посещать массовых мероприятий и не перегружать себя физически.

Что можно делать 28 июля

Сегодня удачный день для того, чтобы принять волевое решение и попытаться избавиться от дурных привычек.

Сегодня можно загадывать даже самые смелые желания, но важно при этом помнить, что просить нужно только для себя.

По лунному календарю растущая Луна в Скорпионе располагает к тому, чтобы провести день в одиночестве и раздумьях, поскольку вызывает резкие перепады настроения и повышает вероятность ссор.

Народные приметы на 28 июля

Считается, что солнце в этот день сияет особенно ярко, и его лучи обладают целительной силой.

Если липа к этому дню пожелтела, осень будет ранней.

Если подул восточный ветер, наступит дождливая погода, которая продержится несколько дней.

Если с утра идет дождь, днем распогодится и будет солнечно.

Вечерний туман — к дождю.

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