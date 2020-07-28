Глава Минпросвещения рассказал о формате обучения в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов подчеркнул, что во главу угла ставится в первую очередь здоровье детей, родителей и учителей.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Занятия будут проводить в обычном формате — очно, но доступ к цифровому контенту для учеников — останется. Для этого во всех учебных заведениях планируют обеспечить качественный беспроводной интернет.
«Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей», — подчеркнул министр.
Также сообщается, что с 1 по 14 сентября в каждой школе будут дежурить медики.
Читайте также
82%
-0.01 83.78
0.68
Нашли ошибку?