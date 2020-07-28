Глава Минпросвещения рассказал о формате обучения в школах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Занятия будут проводить в обычном формате — очно, но доступ к цифровому контенту для учеников — останется. Для этого во всех учебных заведениях планируют обеспечить качественный беспроводной интернет.

«Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей», — подчеркнул министр.

Также сообщается, что с 1 по 14 сентября в каждой школе будут дежурить медики.