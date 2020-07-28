Под Нарвой рядом с могилами советских солдат открыли мемориал дивизии ваффен СС

Эстонии накануне 76-й годовщины освобождения Нарвы от немецко-фашистских захватчиков предали земле останки 98-ми советских воинов, павших в 1944-м в боях за оккупированный город, и найденных лишь сейчас поисковиками.

В ходе наступательной операции погибли десятки тысяч наших солдат. Но важнейшая памятная дата в истории Нарвы в мирное время приобретает иные чудовищные смыслы. Здесь в почете — совсем другие герои.

Из Эстонии — репортаж Романа Ишмухаметова.

Медаль «за отвагу» раскрыла тайну, которую земля хранила долгие десятилетия. Этот знак отличия принадлежал красноармейцу — Павлу Маратканову, который погиб, освобождая Нарву. Его родственников сейчас разыскивают.

Остальные 97 бойцов — так и останутся безымянными. В медальонах погибших воинов редко находят записку с личными данными. И вот теперь все солдаты захоронены в одной братской могиле в Эстонии.

Длившаяся почти полгода, операция по освобождению Нарвы унесла около шестидесяти тысяч жизней и стала началом освобождения всей Прибалтики. Когда наша армия вошла город — там находились только две пожилые женщины, остальных угнали на Запад. Нарва был превращена в руины — немцы уничтожили старинную ратушу XVII века, Петровский домик, исторические постройки — почти все сравняли с землей.

На синих горах под Нарвой, где в 1944-м шли ожесточенные бои, и где теперь покоятся наши воины недалеко мемориальный комплекс, посвященный 20-й дивизии ваффен СС. Здесь особо чтут пособников нацистов, которые участвовали в карательных операциях против партизан, расстрелах мирного населения, грабежах.

«Эта война уважаемая, у меня отец воевал здесь. Это вообще наша история, очень важно», — говорит Ааренд Асма.

Знают ли молодые радикальные почитатели легионеров, которые несут сегодня их флаги и знамена, как обращались с пленными эстонские надзиратели. Как испытывали на них лекарства, и действие ядов, как сжигали мирных жителей. От слов — некоторых их последователей — сжимается все внутри.

«Это радует меня, что наши солдаты могли убивать здесь так много русских».

Григорию Растегаеву было пять лет, когда немцы сожгли его деревню. Детская память сохранила все ужасы. Он пришел проститься с теми, кто воевал за освобождение Эстонии.

«Логово фашистов, сейчас все переворачивается. Кто-то старается нажить себе политический капитал, кто-то завоевать голоса при выборах», — говорит председатель объединения российских соотечественников.

Георгиевская лента, приколотая к пиджаку Григория Растегаева, хоть и не запрещена в Эстонии официально, но носить ее крайне нежелательно. Зато символикой пособников нацистов — там гордятся. Они уже давно не преступники в этой прибалтийской стране.