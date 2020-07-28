Видео: у метро «Тульская» в Москве два таксиста столкнулись лоб в лоб

Занимательная авария произошла поздно ночью почти в центре российской столицы. Два водителя такси не смогли поделить дорогу на площади Серпуховская Застава у метро «Тульская» и столкнулись в лобовую.

Обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что в результате столкновения пострадавших нет. В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели ГИБДД.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, прошлой ночью такси после столкновения с микроавтобусом перевернулось на крышу. Авария произошла на пересечении улиц Миклухо-Маклая и Профсоюзной на юго-западе Москвы.