Джон Траволта после смерти жены решил завершить карьеру

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Алина Потёмкина
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Актер тяжело переживает утрату любимой, которая скончалась от рака груди.

Джон Траволта после смерти жены решил завершить карьеру

Фото: Zuma\TASS

Голливудский актер Джон Траволта решил отказаться от продолжения своей кинокарьеры. Как пишет издание Woman.ru, артист подавлен после потери любимой жены, Келли Престон, которая скончалась 12 июля после продолжительной борьбы с раком груди. Именно поэтому он больше не хочет появляться перед камерами.

Траволта намерен посвятить себя детям, которые остались после смерти супруги, так как он обещал ей при жизни. Денег, заработанных за всю его карьеру, хватит на жизнь, утверждает издание.

После трагедии сам Траволта предупреждал поклонников, что может пропасть на какое-то время с радаров.

«Я возьму некоторое время для того, чтобы быть рядом с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому заранее простите, если какое-то время вы ничего о нас не услышите», — писал тогда Траволта в Instagram.

Келли Престон и Джон Траволта прожили вместе почти 30 лет. У пары остались дети — 20-летняя Элла и 10-летний Бенджамин. В жизни актера уже случались трагедии, которые подкашивали его эмоциональное состояние. Так, в 2009 году он потерял сына. 5-tv.ru рассказывал о злом роке в жизни Джона Траволты.

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