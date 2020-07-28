Таролог рассказала, кто из знаменитостей скоро снова станет мамой
Специалист сделала предсказание о пополнении в семье двум звездам отечественного шоу-бизнеса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © 57stock, 5-tv.ru
Таролог Саона раскрыла в беседе с 5-tv.ru, кого из знаменитостей в обозримом будущем ожидает пополнение в семействе.
«В ближайшее время мы можем услышать радостную новость от Ольги Орловой, которая давно ждет ребенка, мечтает об этом. И эта мечта для нее станет явью. Также вижу, что у нее будет семейный очаг, она не будет в полном одиночестве», — рассказала Саона.
Помимо ведущей «Дома-2» она увидела скорое материнство для актрисы Виктории Исаковой.
«То же можно сказать и по поводу Виктории Исаковой. У нее тоже ожидается в ближайшее время ребенок. Это принесет ей большую радость», — поведала таролог.
Любопытно, что обе знаменитости уже имеют детей. У Ольги Орловой есть 19-летний сын Артем от первого брака. Сейчас ведущая не замужем. Виктория Исакова замужем за режиссером Юрием Морозом, у них растет маленькая дочь Варвара.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько детей Лиза Арзамасова подарит Авербуху.
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